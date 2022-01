Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto nella serata di ieri nel territorio di Campoli Appennino per recuperare un escursionista ferito.

Il giovane, di 31 anni e residente a Broccostella, mentre era impegnato in una passeggiata con un'amica è caduto in un punto impervio procurandosi diversi traumi che lo impossibilitavano a proseguire autonomamente. Sul posto è giunto l'elicottero dei Vigili del Fuoco che ha provveduto a prelevare la compagna di escursione mentre il ferito - a causa del sopraggiungere del buio che impediva il volo del mezzo aereo - è stato trasportato a spalla per circa 4 chilometri con una barella portantina da una squadra mista composta da operatori del Soccorso Alpino della stazione di Cassino e dagli uomini dei Vigili del Fuoco.

Il ragazzo è stato dunque consegnato a un'autoambulanza del 118 giunta nel primo punto carrabile e trasportato all'ospedale di Sora. Sul posto, a supporto delle operazioni, anche i militari dell'Arma dei Carabinieri.