Nuovo parto in casa nella città delle cascate. Una notte ricca di gioia in cui la natura è stata protagonista e ha, ancora una volta, regalato la magia della vita. È nata in casa a Isola del Liri alle 2.58 di domenica, accolta dal calore della sua famiglia, Nora Oriotti, una bellissima bambina di tre chili e 920 grammi. Emozionati mamma Simona e papà Paolo.

Nora è la terza figlia della coppia: felicissimi Gaia e Lorenzo che, nel cuore della notte, appena hanno sentito la sorellina piangere, hanno voluto conoscerla raggiungendo la mamma e il papà. Nora è nata nel pieno rispetto dei tempi di un parto naturale accolta da figure professionali.

«Si può nascere anche in casa propria con lo staff della Casa Maternità», ha detto Simona Pantanella, ostetrica e presidente dell'associazione Casa Maternità di Sora.

«Un'esperienza che ho scelto per la seconda volta e che ripeterei all'infinito – ha sottolineato la mamma di Nora – È stata un'esperienza intima, nel rispetto dei tempi del parto e in sicurezza che fanno della nascita un evento unico e piacevole sia per la mamma che per il bambino».