Alla guida di un'auto ha fatto strike di dieci veicoli in sosta lungo via Marittima a Frosinone, nella parte bassa del capoluogo. Protagonista, nella tarda serata di sabato, un egiziano. Stando a una prima ricostruzione l'uomo era alla guida della macchina ubriaco e senza patente. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi di rito e per tutti gli accertamenti del caso.

L'egiziano è finito nei guai per guida in stato di ebbrezza e danneggiamento.



I fatti

Stando a quanto ricostruito, l'uomo ha perso il controllo del veicolo ed è piombato contro alcune auto parcheggiate in via Marittima. Il forte rumore è stato udito anche da alcuni proprietari delle macchine che sono subito corsi in strada per capire cosa fosse accaduto. Mai pensavano di ritrovarsi davanti un simile scenario. Davanti ai loro occhi diverse auto danneggiate, tra cui la loro.

Immediatamente sono stati contattate le forze dell'ordine. I militari giunti sul posto hanno subito avviato tutti gli accertamenti del caso. L'uomo, stando alle accuse, era ubriaco e senza patente. Nei suoi confronti l'accusa di danneggiamento e guida in stato di ebbrezza. Diversi i danni riportati alla carrozzeria delle auto rimaste coinvolte nell'incidente.