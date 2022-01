Incidente nella tarda serata di sabato in via Mària vicino allo svincolo della superstrada a Castelmassimo. Coinvolte due auto.

Fortunatamente i conducenti non hanno riportato gravi conseguenze. Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente e gli operatori del 118 per prestare le cure ai feriti.