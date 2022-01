Incidente sulla superstrada Sora-Ferentino, due auto coinvolte e un mezzo pesante. Traffico paralizzato per più di un'ora.

È successo prima delle 6 nel tratto in direzione Ferentino, a pochi chilometri dall'uscita dello svincolo. Sul posto il personale medico e i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dello scontro.

Lunghe code si registrano anche dopo circa due ore dall'incidente. Una delle macchine coinvolte è finita contro il camion, mentre un'altra contro il guardrail.