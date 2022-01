È il professore Roberto Vitelli, 62 anni, di Torrice, la vittima dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio a Ceccano in via Gaeta. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Alla guida della Smart che lo ha investito, un ventitreenne di Vallecorsa.

La notizia ha destato tanto dolore e incredulità. Il cordoglio ai familiari dal dirigente scolastico, Salvatore Cuccurullo, dell'istituto Sulpicio di Veroli dove insegnava, dai colleghi e da tutti i suoi studenti.

