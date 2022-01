Ciclista investito in via Gaeta a Ceccano. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo.

Sul posto oltre al personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso, sono arrivate le forze dell'ordine per i rilievi di rito. L'incidente si è verificato dopo le 14 nella parte bassa di Ceccano.