Schianto nella notte a Castelnuovo Parano, in pieno centro. Tre giovanissimi a bordo di una Nuova Mini hanno preso in pieno una vettura in sosta nella centralissima piazza Municipio. Un impatto molto violento, tanto da far finire in codice rosso uno dei ragazzi che si trovavano a bordo della vettura. Un rumore stridente di lamiere, poi solo la corsa contro il tempo per cercare di mettere in salvo gli occupanti.

Immediato l'arrivo sul posto di 118 e carabinieri. Una corsa contro il tempo: uno dei ragazzi è apparso subito molto grave: nessuna ferita evidente, ma in stato confusionale.

La ricostruzione

A bordo si trovavano due ventitreenni di Cervaro e una loro coetanea di Castelnuovo Parano che forse avevano deciso di mangiare o bere qualcosa insieme, per poi far ritorno a casa, magari accompagnando la ragazza in paese prima di ritornare a Cervaro. Quando i medici hanno raggiunto piazza Municipio hanno compreso subito che le condizioni del passeggero non erano affatto buone. E dopo una prima stabilizzazione, lo hanno trasferito al Gemelli, in prognosi riservata.

La giovane e l'altro ragazzo di Cervaro sono stati intanto trasferiti a Cassino, al Santa Scolastica, e tenuti sotto stretta osservazione. Saranno i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, della locale stazione, a capire cosa sia accaduto. Cosa abbia determinato l'improvvisa perdita di controllo della vettura. Se vi sia stata o meno l'assunzione di alcol. O un guasto meccanico o altre cause che saranno oggetto di approfondite analisi. Resta l'attesa per conoscere le condizioni di salute del ventitreenne di Cervaro ricoverato al Gemelli, le cui condizioni hanno destato non poca preoccupazione.