Videomaker per hobby ma proiettato a un futuro di successo. È Francesco Cicciarelli, ceccanese doc di 44 anni, che sarà tra i protagonisti di un programma che andrà in onda sulla piattaforma YouTube lunedì prossimo, 31 gennaio. Il programma s'intitola "Numeri da Circo" e consiste in una divertente competizione tra quattro video riguardanti giocate amatoriali fatte con il pallone. E tra queste c'è anche quella di cui si è reso protagonista Francesco Cicciarelli, una performance che promette di giocarsela alla grande con gli autori degli altri tre filmati in gara.

Di professione Francesco fa il carellista in una grande azienda della Ciociaria e proprio alla sua terra farà riferimento la sua presentazione, che andrà in onda prima della trasmissione del video. Quella di lunedì prossimo sarà la quarta puntata del programma "Numeri da Circo" che sta riscuotendo un grande successo, soprattutto tra i giovani. La puntata del 31 gennaio è trasmessa sulla piattaforma YouTube a partire dalle 17.30. E c'è da scommettere che da Ceccano in tanti saranno collegati per tifare per Francesco.