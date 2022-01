Questa sera è prevista la messa in onda su "Striscia la notizia" del servizio realizzato la scorsa settimana da Jimmy Ghione a Veroli. L'inviato del tg satirico è stato contattato dai residenti per l'annosa questione della rete fognaria del Crocifisso. Da anni, ormai dieci, i residenti attendono l'entrata in funzione della rete fognaria. Attesa che ha portato inevitabili disagi per i residenti. Per questo hanno contattato il tg satirico "Striscia la notizia" per raccontare quanto sono costretti a vivere ormai da tempo.

Jimmy Ghione, dopo l'incontro con i residenti, ha raggiunto il palazzo comunale dove è stato ricevuto dal sindaco della città di Veroli, Simone Cretaro. Il servizio sarà mandato in onda questa sera e si conoscerà anche la risposta che il primo cittadino ha dato davanti alle telecamere di "Striscia la notizia". «È stato necessario chiamare "Striscia la notizia" sottolinea il collega Egidio Cerelli che si è fatto portavoce dei residenti perché c'era una sorta di "scaricabarile" tra i vari enti interessati alla realizzazione e al funzionamento della rete fognaria dell'hinterland della zona del Crocifisso che accomuna cinque, sei contrade».

I cittadini hanno raccontato a Ghione l'odissea iniziata il 1 marzo 2012. Si attendeva il funzionamento della rete fognaria, ma da allora ancora nulla. Tutto fermo. E gravi i disagi per loro, alcuni costretti a chiamare imprese e ditte autospurgo e a fare i conti con la spesa annuale che oscilla tra 1200-2000 euro.