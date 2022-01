Massima attenzione al dissesto idrogeologico di un territorio così incantevole e fragile. Con l'aiuto della Regione Lazio, da cui arrivano buone notizie.

Ad annunciarle è il consigliere regionale Mauro Buschini: «È in corso di definizione l'iter procedurale, curato da Astral Spa, per i lavori di rifacimento del marciapiede collassato in riva al lago di Posta Fibreno, che potranno essere così avviati già in primavera».

Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo all'amministrazione del sindaco Adamo Pantano.

«Attraverso una procedura negoziata - spiega Buschini - Astral Spa ha inviato le offerte per un importo lavori di 330.000 euro rispetto a un quadro economico complessivo di 419.000 euro. A questo punto, le imprese interessate potranno rispondere entro la fine di gennaio, così da consentire lo svolgimento della gara già il 2 febbraio prossimo e l'avvio dei lavori in primavera».

Infine Buschini ringrazia «per il lavoro portato avanti l'ingegner Antonio Mallamo di Astral, l'assessore Alessandri e il sindaco Pantano». Appalto in partenza, dunque. Con la speranza che l'opera possa essere completata in tempo per la stagione estiva, quando sul magnifico lago si riversano migliaia di visitatori.