Un bando per aiutare gli operatori economici che si trovano in difficoltà. È stato pubblicato nei giorni scorsi l'avviso pubblico per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche, commerciali e artigianali operanti nel comune di Coreno Ausonio.

Aiuti che arrivano per fronteggiare le difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria del Covid-19. Una pandemia che ha messo seriamente in difficoltà tante attività commerciali. Complessivamente sono stati messi a disposizione con questo bando oltre 20.000 euro.

I contributi si divideranno in una quota fissa di 500 euro e una quota variabile che potrà oscillare dai 200 agli 800 euro. Le domande potranno essere presentate, seguendo le procedure previste nell'avviso pubblicato sul sito del Comune, entro e non oltre mezzogiorno del prossimo 14 marzo.