Nel consueto report settimanale il funzionario responsabile della Manutenzione riferisce che si è proceduto nei lavori di sistemazione dei marciapiedi che in questi giorni hanno riguardato via Marconi e inizio via Lombardia.

È partita la fase operativa per la costruzione del ponte di via Iannacone in zona San Bartolomeo. Asfaltata via Colletto ed eliminate buche in diverse arterie tra cui via Frasseto, via San Nicola, via San Pasquale. Operata la potatura in via Leopardi, sistemati gli spazi verdi di piazza De Gasperi e il giardino di largo E. Toti.

Riguardo invece alla pubblica illuminazione, sono stati installati pali nuovi in via Volturno, ora completamente illuminata con lampioni a led, e sostituite lampade in via Garigliano e viale Bonomi. Altri interventi di sostituzione sono stati operati in zone periferiche. Il bel tempo e il sole hanno "aiutato" le squadre di operai a lavorare senza disagi.