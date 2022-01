Il rumore di uno sparo squarcia il silenzio di una tranquilla mattinata: trovato un proiettile a terra.

Un fatto ancora avvolto dal mistero. È accaduto ieri in paese generando subito un gran movimento di forze dell'ordine. Indagini serrate tutto il giorno da parte dei carabinieri per cercare di ricostruire l'accaduto.

Grande è stato lo spavento per chi ha sentito il colpo d'arma da fuoco, sparato poco prima delle 10. Il fatto si è verificato poco distante dalla stazione ferroviaria di Arpino. I cittadini presenti in quel momento si sono allarmanti e hanno subito avvertito i carabinieri.

Va sottolineato che i cittadini vivono costantemente, ormai da mesi, con la paura di ritrovarsi i ladri in casa.

E il tragico fatto di cronaca avvenuto mesi fa nella vicina Santopadre, con un ladro freddato da un colpo di fucile sparato dal proprietario di casa, ha fatto temere che potesse essere accaduta una cosa simile.

Appena ricevuta la segnalazione, i militari dell'Arma hanno fatto scattare gli accertamenti; sono giunti sul posto dove era stato udito lo sparo per un primo sopralluogo e hanno raccolto le testimonianze dei residenti della zona per avere un quadro dell'accaduto.

In molti hanno confermato di aver sentito distintamente lo sparo.

Secondo alcune indiscrezioni, le ricerche dei carabinieri avrebbero condotto al ritrovamento di un bossolo, in un posto abbastanza isolato, forse esploso da una pistola.

Non confermate dagli inquirenti neppure le voci circolate ieri sera sul fermo di un uomo residente in paese che avrebbe collegamenti con i fatti avvenuti in mattinata.