In fuga sull'autostrada del Sole, tenta di uscire al casello dell'A1 a Ferentino, ma imbocca contromano, si schianta nella corsia riservata al telepass e finisce contro un furgone. Lui, un ventenne moldavo, è stato arrestato dagli agenti della sottosezione Polizia stradale di Frosinone, impegnati in un posto di controllo.

Il ragazzo deve rispondere dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. È quanto accaduto giovedì mattina, dopo le 8, al casello di Ferentino. Sul posto oltre alla polizia, sono intervenuti gli operatori del 118 e il personale dell'Autostrade per l'Italia.

Ieri mattina si è svolta la convalida dell'arresto e il moldavo, difeso dall'avvocato Tony Ceccarelli, è stato scarcerato.

I fatti

Ha tentato di fuggire alla polizia, intercettato su un'auto risultata rubata, così come le targhe applicate sulla macchina. Alla vista degli agenti che hanno intimato l'alt, ha accelerato e proseguito la corsa in direzione sud. Ha imboccato l'uscita di Ferentino, ma ha preso la corsia del telepass contromano, finendo contro un furgone. Arrestato il giovane, residente a Roma.

Il conducente del furgone ha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato in ospedale. Non è in pericolo di vita.

Inevitabili i disagi al traffico veicolare. Sul posto oltre agli agenti della polizia stradale sono intervenuti i soccorsi per le cure del caso al ventenne e al conducente del furgone che si è trovato coinvolto nell'incidente.