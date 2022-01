Microframmenti sullo scotch che legava la testa di Serena Mollicone. Questi gli elementi che stanno raccontando le complesse indagini svolte dal Ris di Roma, ora in aula: il maresciallo Casamassima e Scatamacchia, insieme al luogotenente Della Guardia, stanno spiegando le difficile attività eseguite. Gli ufficiali stanno descrivendo le

139 tracce isolate di cui diverse di legno: analizzando gli esperimenti eseguiti al Labanof, ripetuti ben 5 volte, il Ris avrebbe ritenuto di rilievo 28 microtracce ritenute coerenti per morfologia e composizione, "chimicamente indistinguibile con il materiale che costituisce la porta".

L'udienza del processo Mollicone è in corso.