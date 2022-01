Pubblicato l'avviso per la concessione di contributi relativi al pagamento dei canoni di locazione per il 2021. La scadenza delle domande è fissata al 28 febbraio. Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti nel bando, devono utilizzare l'apposito modulo per la richiesta del contributo e consegnare l'istanza al protocollo del Comune, oppure inviarla tramite Pec.

Si tratta di somme che possono essere percepite da chi è in possesso dei requisiti previsti e che sono un aiuto alle famiglie in difficoltà, soprattutto in questo delicato momento. La pandemia ha generato difficoltà in molti nuclei familiari: c'è chi ha perso il lavoro, chi ha diminuito la propria capacità di produrre reddito, molti si sono trovati a far fronte a spese pur non disponendo di entrate. Di qui la necessità di un sostegno economico per la copertura delle spese di affitto per la casa.