Scuole chiude lunedì mattina a causa della mancanza di acqua. Il sindaco Anselmo Rotondo ha emesso una propria ordinanza con cui ha disposto la sospensione dell'attività didattica. Una scelta assunta dopo la comunicazione ricevuta da parte di Acea Ato 5.

La società ha informato il Comune che per «lavori di manutenzione programmata da effettuarsi presso il serbatoio sito in via XXIV Maggio, il giorno 31 gennaio dalle ore 8 alle ore 17 si verificherà una sospensione del flusso idrico sull'intero territorio comunale, ad eccezione delle località Tordoni e Sant'Oliva con previsione del ripristino del normale flusso idrico nel tardo pomeriggio (salvo imprevisti)».

Tutto questo comporta, inevitabilmente, dei forti disagi e, soprattutto, non garantisce le condizioni igienico-sanitarie necessarie all'interno degli istituti scolastici e dell'asilo nido. Per queste ragioni, con apposita ordinanza firmata ieri mattina, il primo cittadino ha disposto la «chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del comune di Pontecorvo, nonché dell'asilo nido e del Cpia 8 sede di Pontecorvo, per la sola giornata di lunedì 31 gennaio».