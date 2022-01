Nuovo raid vandalico all'asilo nido "Fantasia" di via Calvosa. Mercoledì scorso, i soliti ignoti sono tornati a colpire all'interno della struttura e questa volta hanno causato diversi danni oltre ad aver rubato le derrate alimentari e diversi oggetti e supporti didattici utilizzati dai bambini. In più, non contenti delle loro gesta, i vandali hanno divelto qualche finestra, provocando danneggiamenti stimati dall'ufficio tecnico in circa 6.000 euro. La struttura è dotata di un impianto di telecamere di videosorveglianza, ma, evidentemente, questo non basta più, neanche come deterrente, ragion per cui l'amministrazione comunale sta studiando una serie di soluzioni per porre fine ai raid nella scuola.

Tra le varie ipotesi c'è anche quella di apporre delle grate alle finestre, ma l'ufficio tecnico sta acquisendo preventivi anche su altre idee per scoraggiare vandali e ladri «Sono episodi molto spiacevoli ha detto l'assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Angelo Retrosi considerato, poi, che vanno a colpire gli ambienti frequentati dai bambini della città. L'amministrazione non rimarrà certamente spettatrice inerme e ci stiamo già attivando per prendere le dovute contromisure. Rimane l'amarezza per quanto accaduto, ma faremo il possibile affinché questi episodi non si ripetano più».

L'11 gennaio scorso si è verificata un'altra incursione che ha creato parecchi disagi. I ladri, con ogni probabilità gli stessi del recente colpo, si sono intrufolati nella struttura di via Calvosa, portando via telecamere e altro materiale elettronico, nonché addirittura fili di rame divelti dall'impianto elettrico per un danno complessivo stimato tra i 6-7.000 euro. L'ufficio tecnico si è immediatamente attivato per ripristinare lo stato originario dei luoghi e per consentire ai piccoli utenti dell'asilo nido di poter tornare in classe a svolgere le attività didattiche con le loro maestre.