«Carissimi cittadini di Monte San Giovanni Campano, purtroppo il contagio da Covid nel nostro Comune continua ad aumentare notevolmente. Nonostante i molti negativizzati, ad oggi dal report SISP/ASL, si registrano i seguenti dati: Totale dei contagiati dall'inizio della pandemia: 2050. Deceduti:19. Negativizzati: 1690.

Attualmente positivi: 341». L'annuncio dell'altro ieri del sindaco Emiliano Cinelli ai cittadini. Nel bollettino dell'Asl ieri sono stati registrati 23 positivi.

L'epidemia purtroppo non è assolutamente finita, si raccomanda quindi la massima attenzione e il rispetto scrupoloso delle regole vigenti. Il rispetto del distanziamento, dell'utilizzo delle mascherine e all'adozione di tutte le misure per contrastare il covid-19. Anche Monte San Giovanni Campano, come diversi comuni della Ciociaria, stanno facendo i conti con la pandemia, numerosi i contagiati dall'inizio dell'emergenza, oltre 2000 e diciannove le persone decedute. E sono ben oltre trecento gli attuali cittadini di Monte San Giovanni Campano risultati positivi al coronavirus.