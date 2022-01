Aveva deciso di imbarcarsi da Roma Termini su un treno regionale diretto alla stazione di Minturno Scauri, ma aveva "dimenticato" di munirsi del biglietto e del green pass. Due "dimenticanze" che sapeva benissimo non gli avrebbero consentito di intraprendere il viaggio verso la provincia di Latina, ma per evitare controlli e di essere invitato a scendere, si era chiuso dentro il bagno di una carrozza. Il protagonista della curiosa vicenda è stato un quarantasettenne di Roma, diretto nel pontino, il quale pensava di farla franca, ma è stato scoperto da un addetto alla protezione aziendale dello scalo ferroviario capitolino.

Quest'ultimo, poco prima che il treno partisse, ha effettuato una serie di controlli su tutte le carrozze ed ha notato che, nonostante il treno fosse fermo, un bagno era occupato. Ha invitato l'uomo ad uscire, ma senza apprezzabili risultati e di conseguenza non gli è rimasto altro che avvertire i carabinieri del Nucleo Scalo Termini, i quali, una volta giunti davanti al bagno pubblico, hanno sollecitato l'uomo ad uscire. La vicenda non si è risolta subito, tanto che il treno non è potuto partire all'orario previsto. Non si riusciva a capire il motivo di questo comportamento dell'uomo che si era barricato all'interno della toilette, non lo aveva fatto per i suoi bisogni, ma per sfuggire ai controlli. Voleva viaggiare senza pagare il biglietto e senza green pass.

Infatti una volta aperta la porta, l'uomo è stato identificato e fatto scendere dal convoglio, in quanto i militari dell'Arma hanno accertato che non solo non aveva il biglietto per viaggiare, ma era anche sprovvisto del green pass, senza il quale, come è noto non si può viaggiare in treno. Ma per lui ci sono state anche conseguenze di carattere sanzionatorio e penale; infatti è stato multato per il mancato possesso della certificazione vaccinale, ma è stato anche denunciato per interruzione di pubblico servizio. Il treno regionale diretto a Minturno Scauri, infatti, è partita con circa dieci minuti di ritardo, cioè subito dopo che il "portoghese-no vax" era stato fatto scendere dal convoglio.