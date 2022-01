Mancano posti negli asili nido. Un ricorrente titolo di cronaca e una realtà con la quale si confrontano molte famiglie italiane, soprattutto nelle regioni del Sud.

Per colmare questa carenza la Missione 4 del Pnrr ha indicato una priorità: aumentare l'offerta educativa nella fascia 0-6 su tutto il territorio nazionale, attraverso l'assegnazione di 4,6 miliardi per la riqualificazione e costruzione di nuovi asili nido e nuove scuole dell'infanzia, in modo da incrementare il servizio e migliorarne la qualità, facilitare le famiglie nella conciliazione tra vita privata e lavorativa, promuovere l'uguaglianza di genere e il lavoro femminile, e incrementare il tasso di natalità.

Un Piano nazionale che guarda alle future generazioni non poteva che partire dal miglioramento dell'educazione nella prima infanzia, che svolge un ruolo fondamentale per la riduzione di svantaggi culturali, sociali e relazionali.

Il totale dell'investimento per la prima infanzia ammonta a 4,6 miliardi: 3 miliardi sono stanziati grazie all'avviso pubblico dedicato (2,4 milioni per asili nido e altri 600 per scuole dell'infanzia), 700 milioni sono relativi al bando già in corso e 900 milioni sono in conto corrente per la gestione. Tutti i Comuni possono presentare la propria candidatura entro il 28 febbraio 2022.