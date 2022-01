Si è spento all'età di 74 anni Vincenzo Tiseo. Ex amministratore comunale di Cassino, era molto conosciuto in città ed era stato negli anni punto di riferimento per i residenti della frazione di Sant'Angelo, dove era molto noto.

Le sue condizioni di salute non erano ottimali ed era ricoverato al San Raffaele dove, purtroppo, è stato registrato un peggioramento ed è stato trasferito all'ospedale Spaziani di Frosinone. Nel capoluogo ciociaro Vincenzo Tiseo si è spento ieri nella tarda serata.

La notizia si è subito diffusa, soprattutto nella popolosa frazione di Sant'Angelo. Profondo il cordoglio della comunità e di chi lo conosceva. Operatore sanitario nella vita professionale, aveva ricoperto il ruolo di assessore nel palazzo di piazza De Gasperi. Ai familiari giungano le più sentite condoglianze.