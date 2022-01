Doppio colpo nella notte ai danni di due distributori di benzina. I malviventi hanno agito con il buio e, muniti di un piede di porco, hanno forzato la cassa continua degli impianti. Il primo colpo è stato messo a segno al distributore Agip della Casilina, nei pressi del Mc Donald, un'area di servizio particolarmente frequentata. Il secondo colpo sarebbe stato messo a segno al distributore di benzina nei pressi del casello autostradale di San Vittore del Lazio. Immediato l'intervento dei carabinieri della Compagnia di Cassino che hanno effettuato i rilievi. Presenti nelle due aree telecamere di videosorveglianza, le immagini potrebbero essere utili per risalire agli autori dei colpi e a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Diversi i danni agli impianti e i bottini portati via dai malviventi. Ancora non sono stati quantificati ma, probabilmente, si tratterebbe di diverse migliaia di euro.