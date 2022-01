Contributo libri: c'è tempo fino al 31 gennaio per presentare la domanda. Il Comune, con una deliberazione di giunta, ha previsto per gli alunni residenti a Monte San Giovanni Campano che frequentano le classi di istruzione secondaria di 2° grado presenti sul territorio, la fornitura da parte dell'ente dei libri di testo incomodato d'uso.

La condizione necessaria per accedere al contributo è che gli stessi non abbiamo già avanzato domanda, risultando poi beneficiari del contributo regionale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo.

La concessione dei libri in comodato d'uso è relativa a materiale di varia natura: libri di testo sia cartacei che digitali, dizionari e libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole. Possono presentare domanda gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: residenza a Monte San Giovanni Campano; frequenza di corsi di studio nell'anno scolastico 2021-2022 negli istituti d'istruzione secondaria presenti sul territorio comunale; attestazione Isee del nucleo familiare non superiore a 15.493,71 euro.

La modulistica può essere scaricata dal sito del Comune (www.comune.montesangiovan nicampano.fr.it) o ritirata allo sportello del cittadino o all'ufficio scuola, nei giorni e orari di apertura al pubblico, oppure via pec a protocollo.msgc@pec.ancitel.it.

Per ulteriori informazioni si possono contattare i numeri telefonici 0775.289926 o 0775.289980.