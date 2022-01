Salta per la seconda volta consecutiva l'udienza in Corte d'assise nel processo per l'omicidio del giovane cuoco di Paliano Willy Monteiro Duarte. Gli elevati numeri del contagio in provincia di Frosinone, ma anche nel resto del Lazio, inevitabilmente, si ripercuotono sulle parti che partecipano all'udienza a Frosinone.

E così a causa di un paio di positività, la decisione è stata quella di rimandare l'udienza prevista per questa mattina nell'aula della Corte d'assise del tribunale del capoluogo. Stando così le cose, facendo leva su un principio di precauzione, la Corte d'assise, presieduta dal giudice Francesco Mancini, ha deciso per lo spostamento al 24 febbraio. In questo modo sono state posticipate anche le due udienze di febbraio, originariamente calendarizzate per il 10 e il 17 del mese. Udienze che poi saranno recuperate più avanti, considerato anche che a marzo era prevista la discussione con la sentenza al 24. A questo punto è possibile che l'epilogo slitti oltre il mese di marzo.

Va aggiunto, comunque, che il processo a carico dei quattro ragazzi di Artena, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia è andato avanti spedito ed è alle battute finale, essendosi esauriti i testimoni indicati dai pubblici ministeri, dalle parti civili e anche da una parte delle difese.

L'importanza del processo, alla luce anche del grande rilievo mediatico che il caso ha avuto, è data anche dal fatto che è stato citato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte d'appello di Roma.