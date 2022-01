I carabinieri della Stazione di Colleferro, al termine di un mirato servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un giovane di 18 anni del luogo, indagato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dai carabinieri e sottoposto a perquisizione personale.

Una perquisizione che ha permesso ai militari dell'Arma di trovare addosso al ragazzo sessantacinque grammi di hashish, suddiviso in ottanta involucri, già confezionati e pronti per la cessione.

Il diciottenne, al termine dell'udienza di convalida dell'arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione in caserma, in attesa del processo per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un campo che vede molto impegnati i carabinieri di tutta la Compagnia dei carabinieri di Colleferro agli ordini del capitano Vittorio De Lisa. Numerosi i servizi organizzati per il controllo del territorio e, in questo periodo, anche per la verifica del rispetto delle norme anti-Covid. Nei giorni scorsi, sono state elevate undici sanzioni amministrative a persone sprovviste del green pass e delle mascherine.