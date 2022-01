Il Covid non molla la presa. Anzi. Ieri nuovo picco dell'incidenza con 1.258,28 casi per 100.000 abitanti ogni sette giorni. Ciò è frutto di altri 1.024 positivi, secondo giorno di fila oltre i mille come mai accaduto finora, con un altro morto. A gennaio superata quota 20.000 casi, tanti quanti quelli avuti in dieci mesi e mezzo nel 2021. Stabili i ricoveri sia ordinari che in terapia intensiva. I negativizzati sono 1.040, anche in questo caso un primato.

La giornata

Ancora una volta, la quarta, Frosinone registra la tripla cifra sui nuovi contagiati, 123. Seguono Alatri a 88, Cassino a 77, Sora a 69, Veroli a 55, Ferentino a 54, Anagni a 43,Ceccano a 26, Monte San Giovanni Campano a 25, Piedimonte San Germano a 22, Fiuggi e Torrice a 20, Roccasecca a 19, Pontecorvo a 18, Isola del Liri a 16, Aquino a 14, Arpino a 13, Boville Ernica a 12, Arce, Morolo e Ripi a 11, San Giovanni Incarico a 10, Cervaro, Fontana Liri, Paliano, Pofi e Villa Santa Lucia a 9, Arnara, Broccostella, Colfelice e Strangolagalli a 8, Atina, Belmonte Castello, Castelliri, Castrocielo, Ceprano, Fumone, Piglio e Sgurgola a 7, Giuliano di Roma, Patrica, Pico, San Donato Val di Comino, sant'Elia Fiumerapido, Supino e Trivigliano 6, Acuto, Casalvieri, Castro dei Volsci, Esperia, Pignataro Interamna e Torre Cajetani 5,Casalattico, Castelnuovo Parano, San Giorgio a Liri e San Vittore del Lazio a 4, Alvito, Ausonia, Colle San Magno, Falvaterra, Filettino, Pastena e Sant'Apollinare, Sant'Andrea del Garigliano, Trevo nel Lazio, Vallecorsa e Villa Latina a 2, Fontechiari, Gallinaro, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, Santopadre, Serrone, Settefrati, Vallerotonda, Vicalvi e Vico nel Lazio a 1. In questa settimana si contano già 2.504 positivi a 834,67 di media.

In crescita anche rispetto alla precedente settimana (2.356 a 785,33 di media) del 6,28%. Rispetto a quattordici giorni prima (2.279 a 759,67 di media) la crescita è del 9,87%. A gennaio, invece, è stato raggiunto un altro record: 20.802 casi a 800,07 di media. Nel 2021 per raggiungere tale quota ci sono voluti dieci mesi e mezzo.

Il decesso

Nel bollettino di ieri è stato comunicato il decesso di un uomo di 87 anni di Alatri con pregresse patologie. Per il terzo giorno consecutivo c'è un morto per Covid in provincia di Frosinone, è il quinto della settimana. Già superato il dato della precedente, di 4. Gli indicatori Si registra il nuovo picco dell'incidenza per 100.000 abitanti ogni sette giorni, ieri a 1.258,28, in ulteriore risalita dal 1.240,67 del giorno prima. Il precedente primato dell'incidenza era di 1.242,77. Tale indicatore è in crescendo in sei delle ultime otto volte, a dimostrazione che, dopo una lieve flessione nelle scorse settimane, i numeri del virus hanno ripreso a salire, seppur non con la stessa intensità vista in precedenza. Infatti, cresce il tasso di positività, ieri al 17,48% dal 15,41% di martedì. È il dato più alto dal 2 gennaio (quando era arrivato al 18,65%)e il terzo del 2022, dopo il 17,99% del 1° gennaio. Il dato settimanale è al 15,16%, praticamente identico al valore con il quale si è chiusa la precedente, a 15,21%.

Ricoveri e guariti

Per il secondo giorno consecutivo restano fermi i ricoveri, sempre 86, di cui 12 in terapia intensiva. Per la prima volta oltre quota mille i negativizzati, 1.040, che salgono così a 2.348 in questa settimana. Per la terza volta delle ultime quattro sono almeno 900.

I tamponi

Scendono di duemila unità in 24 ore i tamponi, a 5.857 per un totale di 15.848 in questi primi tre giorni della settimana. Toccata una punta di 43.448 nella settimana dal 3 al 9 gennaio, i test effettuati hanno iniziato la discesa, con 39.013 e poi con 38.926. La mappa dei contagi nelle province di Frosinone e Latina e nel resto del Lazio Il tour vaccinale Prosegue la campagna vaccinale della Asl con l'Esercito. Oggi si riparte da Ausonia (anche per i residenti di Coreno Ausonio) dalle 9 alle 11 al santuario Madonna del Piano. Quindi dalle 11.30 alle 13.15 il tour prosegue a San Giorgio a Liri (anche per i residenti di Sant'Andrea del Garigliano, Terelle e Vallemaio) nei locali della guardia medica.

Dalle 15 alle 17 all'università di Cassino nei pressi del rettorato (anche per i residenti di Pignataro Interamna), infine a Castrocielo dalle 13.45alle 14.45 nell'ex ambulatorio Asl. Si prosegue sabato e domenica a Cassino (piazza De Gasperi) e Frosinone (villa comunale e parco Matusa).

Donne in gravidanza

Mercoledì 2 febbraio sarà l'open day per le vaccinazioni dedicate alle donne in gravidanza. Ci saranno degli spazi di informazione nei reparti di Ostetricia e Ginecologia dei presidi ospedalieri di Frosinone, Sora e Cassino e nei consultori dell'Asl - informa l'azienda sanitaria -. Le vaccinazioni senza prenotazione, ad accesso diretto, dedicato e prioritario, si potranno fare nelle sedi vaccinali dell'ospedale di Alatri, dalle 8.30 alle 15.30 (Pfizer), allo Spaziani di Frosinone (sala Teatro), dalle 9 alle 19 (Pfizer e Moderna), al Santissima Trinità di Sora dalle 8.30 alle 16 (Pfizer), all'hub Stellantis di Piedimonte dalle 9 alle 19 (Pfizer e Moderna).