Si era arrampicato sulla grondaia di un palazzo a via Monte Grimano, in località parco delle Sabine, nel III Municipio di Roma Montesacro. Un gesto nato dalla disperazione, e dalla voglia di fare pace ad ogni costo con la sua fidanzata. Che però non rispondeva più al citofono e alle chiamate. Dopo che i due avevano litigato. Così l'uomo, un 41 enne romano, ha deciso di rompere gli indugi. E ha cercato di arrivare al terrazzo del terzo piano dello stabile dove abita la donna. Ma qualcosa nel suo piano è andato storto, e arrivato all'altezza del secondo piano l'arrampicatore ha perso la presa. Cadendo rovinosamente nel vuoto, per molti metri. Fino a sbattere violentemente sul selciato, con gravi conseguenze per la sua salute. Il tutto tra gli sguardi attoniti ed increduli di alcuni vicini, che pensavano si trattasse di un ladro acrobata. E che hanno prontamente chiamato i Carabinieri del III Gruppo Fidene. Ma in realtà, più che dei militari, si è avuto il bisogno di una ambulanza del 118. Che ha portato di corsa lo sfortunato innamorato al Policlinico Umberto I. Dove tuttora l'uomo si trova in prognosi riservata.

Le Forze dell'ordine intanto, non potendo sentire direttamente il ferito in gravi condizioni, stanno raccogliendo informazioni nel vicinato e dalla sua ex. Ad oggi le bocche restano cucite, ma sembra proprio che il movente del folle gesto sia stato di natura passionale. Una imprudenza che l'innamorato deluso sta pagando a carissimo prezzo, con il rischio della sua stessa vita.