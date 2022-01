La pericolosità di via Cellaro continua a preoccupare i residenti della zona. Una donna ha postato le immagini riprese dalla sua telecamera per mostrare quanto sfreccino le auto su questa strada, sempre molto trafficata, e quanto sia rischioso immettersi sulla carreggiata.Si attendevano dei lavori per rendere via Cellaro più sicura, intervento che però tarda a partire.