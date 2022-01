Bambini con il cappotto a scuola. Alcuni genitori di alunni della scuola primaria Schito-Colle D'Arte di Sora hanno chiesto al sindaco Luca Di Stefano di intervenire perché i loro figli restano per tante ore in aule non ben riscaldate. I genitori hanno manifestato l'intenzione di scrivere alla dirigente scolastica per chiedere di utilizzare delle stufe elettriche.