Disposta la scarcerazione e adottata la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza (Frosinone) con la prescrizione di non lasciare il domicilio nell'orario compreso tra le 22 e le 6, per F.S.T., 28 anni, finito nei guai sabato scorso a Veroli.

Alla vista dei carabinieri aveva tentato di disfarsi di un contenitore in materiale plastico al cui interno c'erano 15 ovuli in cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo di 3,5 grammi. Durante la perquisizione veicolare sono stati trovati nel vano portaoggetti 770 euro.

Il frusinate, difeso dall'avvocato Luigi Tozzi, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto nella propria abitazione ai domiciliari. Lunedì la convalida dell'arresto e la misura dell'obbligo di dimora a Frosinone.