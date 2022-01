Una bambina di sette anni è stata investita questa mattina in via Cilea, nella popolosa zona del quartiere ex Q4 di Latina, da un'auto, una Fiat Punto, condotta da un uomo. La piccola in base ai primi accertamenti, ha fatto un volo di due metri ed è stata trasportata al Santa Maria Goretti in codice rosso, uno di quelli della massima urgenza. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia locale che stanno eseguendo un accurato sopralluogo. La piccola che stava andando a scuola adesso è al Pronto Soccorso ed è sottoposta a tutti gli accertamenti.