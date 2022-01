Un lupo a spasso per le strade del paese. Il giovane esemplare è stato immortalato, l'altra sera, a Trevi nel Lazio da un gruppo di ragazzi nei pressi del giardino pubblico e che hanno avuto il coraggio di filmare anche uno spettacolare video che esalta la grandezza di questo animale che evidentemente esce dal bosco per cercare cibo a quote più basse. Questo avvistamento segue quello di qualche settimana fa quando, sempre a Trevi, questa volta a qualche chilometro dal centro abitato, è stato visto e ripreso un branco di cinque lupi anch'essi, evidentemente in cerca di prede.

Il video è stato realizzato da Gabrielino Salvatori