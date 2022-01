Campo Staffi si conferma sempre di più capitale dello sci laziale. Anche quest'ultimo week-end, infatti, ha registrato una presenza massiccia di sciatori che hanno preso d'assalto le piste dopo la neve caduta in settimana, battuta dagli operai della società Riccardo II di Filippo Coluccelli, gestore della stazione sciistica anche per il prossimo anno.

Una stagione, dopo la chiusura causa Covid dello scorso anno, dai numeri importanti, che da soli fanno una stagione a dimostrazione che la neve tira ancora, eccome. Dal giorno dell'apertura, avvenuta il primo gennaio, è stato un susseguirsi di pienoni per la felicità delle attività commerciali e di quanti girano intorno al circo bianco tornato ai vecchi tempi.

Sicuramente la componente neve associata a un così prolungato bel tempo si è rilevata determinante. Di certo c'è che a Campo Staffi sta andando alla grande, tanto che i riflessi economici toccano anche i comuni e le attività del circondario, facendo dimenticare le penose stagioni passate.

Ma a Filettino non c'è solo Campo Staffi. Ci sono anche le pareti di Monte Viglio, meta degli amanti dello sci d'alpinismo come Fabrizio Giacomini dell'omonimo club che sta segnando il percorso per la gara valida per il campionato italiano di questa disciplina che si svolgerà il 20 febbraio 2022.