Oltre sessantamila euro per avviare i lavori sulla provinciale di Coreno. È l'importante opera avviata dall'amministrazione provincia di Frosinone su sollecitazione dell'amministrazione comunale di Coreno Ausonio.

«In questi giorni - spiegano dal Comune di Coreno - hanno preso il via i lavori, finanziati con decreto del presidente dell'amministrazione provinciale di Frosinone Antonio Pompeo di 61.000 euro per la sistemazione dello smottamento della scarpata sulla strada provinciale di accesso a Coreno da Ausonia.

Questi lavori si aggiungono all'altro stanziamento sempre della Provincia di 37.000 euro con i quali nella primavera scorso si è provveduto ad primo intervento di asfalto sul tratto più ammalorato dell'arteria di collegamento Coreno/Castelforte, partendo dai confini con la provincia di Latina.

L'amministrazione provinciale in entrambi i casi ha approvato i progetti e stanziato le risorse recependo le richieste dell'amministrazione comunale di Coreno che ha chiesto tali interventi, rilevanti per la sicurezza stradale e per la viabilità del territorio. Si tratta di fondi preziosi perché sono interventi attesi e importanti che porteranno un miglioramento della sicurezza per i cittadini che frequentano l'arteria provinciale».

Un lavoro particolarmente importante per rimettere in sicurezza l'arteria stradale utilizzata non solo dai residenti di Coreno, ma anche di altri centri della Valle dei santi.

E proprio per questo il sindaco Simone Costanzo ha aggiunto: «Sono soddisfatto per questo utilissimo finanziamento e desidero ringraziare il presidente Pompeo per aver accolto questa esigenza prioritaria che ci veniva richiesta da tanti cittadini. La collaborazione istituzionale fra i vari enti presenti sul territorio continua a portare risultati al nostro comune».