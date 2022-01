Violenze continuate per anni sulle figlie minorenni: un'accusa terribile quella mossa a un pastore della chiesa evangelica, originario del Cassinate improvvisamente volato a Londra, poi in Scozia.

In udienza preliminare il dottor Claudio Marcopido aveva accolto la richiesta di abbreviato condizionato formulata dal difensore dell'imputato, l'avvocato Antonio D'Alessandro, ammettendo l'esame di una delle tre figlie, anche essa parte offesa secondo la prospettazione accusatoria, ma mai escussa in fase di indagini preliminari. Il giudice ha provveduto alla deposizione testimoniale di un'altra figlia rinviando per la discussione finale al 7 aprile prossimo. Data in cui è attesa la sentenza di primo grado.

Molto complesse e delicate le indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Cassino, coordinati dal vice questore Giovanna Salerno. Terribili le accuse mosse da una delle figlie. Quando la ragazza si è staccata dal nucleo familiare e con il supporto di uno psicologo ha raccontato tutto, l'uomo è volato a Londra, poi a Edimburgo. Quindi l'arresto e l'apertura del processo.