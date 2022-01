Si è recato con un camioncino fino ai secchioni della spazzatura che si trovano all'ingresso del ponte nuovo.

Una volta arrivato ha gettato all'interno dei cassonetti rifiuti derivanti da opere di edilizia. È quanto ha deciso di fare un uomo di Esperia nei giorni scorsi. Ma quell'azione, assolutamente vietata dalla norme e dalle ordinanze in vigore nella città fluviale, è stata prontamente captata dalle telecamere del sistema di videosorveglianza che si trovano proprio in quell'area. La vicenda risale a pochi giorni fa quando all'interno dei cassonetti sono stati ritrovati pezzi di tappeti di erba sintetica, materiale di scarto di lavori edili.

Rifiuti che non potevano essere conferiti in questo modo. Immediatamente sono partiti i controlli e gli agenti della polizia municipale di Pontecorvo hanno iniziato a vagliare le immagini del sistema di videosorveglianza. Grazie ai fotogrammi immortalati dagli occhi elettronici è stato possibile risalire all'autore del gesto. Infatti dalle immagini si vede un camioncino arrivare davanti ai cassonetti e una persona che con tutta normalità e tranquillità ha scaricato i rifiuti.

Grazie ai controlli incrociati è stato possibile risalire alla sua identità, si tratta di un uomo residente nel comune di Esperia.

Gli agenti, come da direttive ricevute dal sindaco Anselmo Rotondo e dall'assessore Michele Sirianni Notaro, hanno proceduto a emettere apposito verbale nei confronti dell'uomo. «Resta sempre molto alta l'attenzione al rispetto delle regole soprattutto per il deposito dei rifiuti nei cassonetti – ha affermato il primo cittadino Anselmo Rotondo La polizia municipale grazie ad uno specifico servizio di appostamento ha elevato una multa per inottemperanza al divieto di deposito dei rifiuti da parte dei cittadini non residenti a Pontecorvo.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane visto anche il potenziamento del personale che c'è stato al comando di polizia locale».

Un'azione che sta andando avanti da diverse settimane. Il sindaco e l'assessore hanno voluto controlli costanti e continui con sanzioni per tutti i trasgressori che non rispettano i divieti e continuano, purtroppo, a compiere gesti di inciviltà.