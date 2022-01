La settimana dopo il picco di casi si apre con 267 nuovi positivi. Ed è il miglior lunedì dai 227 casi del 3 gennaio.

Scendono l'incidenza, a 1.216,77, e il tasso di positività, al 12,58%, mentre restano stabili i ricoveri, sempre 87, di cui 13 in terapia intensiva. Al conto delle vittime si aggiunge un altro decesso, quello di una donna di Esperia di 64 anni.

La giornata

Ad aprire la lista dei 267 contagiati in provincia è Alatri con 42 casi. Seguono Frosinone a 32, Veroli a 21, Cassino a 12, Ferentino e Sora a 10. Sotto la doppia cifra ci sono Pontecorvo a 7, Collepardo, Monte San Giovanni Campano, Supino e Torrice a 6, Aquino, Fiuggi, Piedimonte San Germano e Ripi a 5, Picinisco, Pico e Roccasecca a 4, Atina, Paliano, Pignataro Interamna, Torre Cajetani e Vico nel Lazio a 3, Amaseno, Anagni, Ausonia, Boville Ernica, Castelliri, Castro dei Volsci, Ceprano, Coreno Ausonio, Esperia, Piglio, San Giorgio a Liri, Sant'Elia Fiumerapido, Serrone e Settefrati a 2, Acuto, Arce, Arnara, Broccostella, Casalattico, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Ceprano, Colfelice, Filettino, Fontana Liri, Fontechiari, Fumone, Gallinaro, Giuliano di Roma, Guarcino, Isola del Liri, Pastena, Pofi, San Vittore del Lazio, Strangolagalli, Trivigliano, Villa, Santa Lucia e Villa Santo Stefano a 1. La settimana, dunque, si apre con 50 e 41 casi in meno rispetto ai due lunedì precedenti. Le ultime settimane hanno registrato numeri mai visti: 3.985 a 569,29 di media giornaliera dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022, 5.616 a 802,29 di media dal 3 al 9 gennaio, 5.427 a 775,29 di media dal 10 al 16 gennaio, 5.854 a 836,29, nuovo picco dall'inizio della pandemia, dal 17 al 23 gennaio.

Con questi numeri gennaio, che ha già superato i contagi di tutto il 2020, è a 18.565 casi a 773,54 di media. Più anche di quelli registrati nei primi nove mesi del 2021 (18.517). Sempre a gennaio sono già 1.961 i positivi a Frosinone, 1.246 a Cassino, 1.104 ad Alatri, 945 a Sora, 783 a Veroli, 762 a Ferentino, 718 a Anagni, 685 a Ceccano, 466 a Monte San Giovanni Campano e 396 a Isola del Liri.

Il decesso

Nel bollettino di ieri c'è anche una vittima, una donna di 64 anni residente ad Esperia con pregresse patologie.

È il decesso numero 31 del nuovo anno. La scorsa settimana, comunque, se ne sono registrati 4 contro i 14 del periodo precedente.

Gli indicatori

Torna a scendere, dopo due giorni di rialzo, l'incidenza per 100.00 abitanti ogni sette giorni, ora a 1.216,77. Finora il picco è rappresentato da quota 1.242,77 del 14 gennaio. Negli ultimi 14 giorni, peraltro, l'incidenza è scesa in 9 occasioni. Segno, se non di un decremento dei casi (l'ultima settimana ha registrato un più 7,86%), di una stabilizzazione dopo il boom. Giù anche il tasso di positività che scende dal 13,09% di domenica al 12,58% di ieri. L'ultima settimana si è chiusa al 15,21% contro il 16,03% di quella prima ancora.

I ricoveri

Si è stabilizzato da quattro giorni il dato dei ricoveri, 87.

Di questi 13 sono in terapia intensiva. Lunedì scorso erano 3 in meno. Va aggiunto, comunque, che sono 356 i guariti dal Covid dell'ultima giornata.

Il tour vaccinale

Prosegue la campagna vaccinale dell'Asl, con l'ausilio dell'Esercito, per cercare di intercettare quanti ancora non si sono vaccinati o stanno tornando a presentarsi per il richiamo. Nelle prime due uscite sono stati somministrati 50 vaccini sabato tra Atina, Gallinaro e Villa Latina, e 160 domenica a Sora. Il tour ricorda la Asl prevede la somministrazione del vaccino per gli over 18, sia prime dosi che booster. L'accesso è libero senza prenotazione. Prossimo appuntamento domani ad Anagni, ore 9-11 portico comunale, viale Vittorio Emanuele 187, palazzo d'Iseo, Sgurgola, ore 11.30-13.30 piazza Pietro Sterbini, Casa della cultura, via Caduti sul lavoro, Supino, ore 14-17 giardini di Toronto, viale Regina Margherita. Il 27 gennaio il tour proseguirà ad Ausonia (dalle 9 alle 11), San Giorgio a Liri (11.30-13.30) e all'università di Cassino (14-17).

Il bollettino

Nel Lazio fa sapere l'assessore Alessio D'Amato su 14.919 tamponi molecolari e 40.831 tamponi antigenici, per un totale di 55.750 tamponi, si registrano 7.622 nuovi casi positivi (-5.029), sono 27 i decessi (+19), 2.047 i ricoverati (+28), 202 le terapie intensive (-5) e 7.139 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,6%. Sul fronte della campagna vaccinale, D'Amato sottolinea che sono oltre 12,3 milioni i vaccini somministrati. Sono stati superati i 3,1 milioni di dosi booster effettuate, pari al 66% della popolazione adulta.

Sono oltre 110.000 le somministrazioni nella fascia 5-11 anni. L'obiettivo entro fine mese è arrivare a 3,5 milioni di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta. Domenica sono state effettuate 46.000 somministrazioni di vaccino, oltre il 60% in più del target della struttura commissariale.