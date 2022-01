I militari di Alatri hanno controllato in località periferica della cittadina ernica, un 43enne e un 47enne i quali, sottoposti a perquisizione personale, venivano trovati in possesso rispettivamente di grammi 1,90 e 2,16 di sostanza stupefacente del tipo "hashish", sottoposta a sequestro. I predetti venivano pertanto segnalati alla Prefettura di Frosinone per "uso personale di sostanze stupefacenti".