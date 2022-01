I Carabinieri della Stazione di Alatri, a conclusione di attività info-investigativa hanno deferito in stato di libertà per "truffa in concorso" un 33enne ed un 18enne pugliesi, già censiti per analoghi reati.

L'attività d'indagine veniva avviata nell'agosto 2021, quando un 45enne di Alatri presentava una denuncia per truffa perché, dopo aver risposto ad un annuncio pubblicato su un noto sito di vendite online, aveva contattato i due presunti venditori per l'acquisto di un orologio "Garmin Forerunner 245" ed una volta effettuato il versamento pattuito di euro 60 sulla carta "postepay" da loro fornita, quest'ultimi si rendevano irreperibili.