Una tragedia sfiorata ieri pomeriggio lungo la via Pontina poco dopo lo svincolo per via Fossignano in direzione della Capitale. Il conducente di un SUV ha infatti perso il controllo del mezzo finendo contro il distributore di benzina.

Per fortuna l'incidente non ha provocato incendi. Sul posto sono giunti i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia e per precauzione sono stati allertati anche i vigili del fuoco. Il conducente del veicolo è rimasto illeso anche se in stato di choc nessuno è rimasto ferito.