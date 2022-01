Ieri mattina i carabinieri della Stazione di Paliano hanno eseguito un ordine di pena detentiva emesso il 9 gennaio dal tribunale di sorveglianza di Roma. Un uomo romano di 58 anni, già censito per reati contro la persona e il patrimonio, è stato arrestato e posto ai domiciliari in una comunità.

Il provvedimento è stato emesso in quanto l'uomo deve scontare una pena di un anno e mezzo in regime di detenzione domiciliare per una serie di reati: associazione a delinquere, truffa, ricettazione, falsità materiale in atto pubblico commessa dal privato ed esercizio abusivo di professione.

I fatti risalgono al 2015 e sono avvenuti a Roma.

L'arrestato, espletate le formalità rito è stato sottoposto alla detenzione domiciliare presso una comunità locale.