Sono sempre di più le coppie che scelgono di sposarsi nella suggestiva location offerta dal museo della pietra di Ausonia. Che sia esclusivamente matrimonio civile o il rito che precede quello religioso, il fatidico "sì" assume tutt'altra solennità in mezzo alla storia che si può respirare nel museo inserito nell'antico castello e addossato all'antica chiesa di San Michele Arcangelo.

Proprio il museo della pietra, un museo demoantropologico che invita a riflettere sugli usi culturali locali della pietra, dal medioevo ad oggi, nei loro livelli di relazione con il territorio, l'ambiente, i sistemi di relazione sociale ed il sistema culturale umano, tra tradizione, cambiamento, trasformazione, è al centro del progetto presentato dall'amministrazione comunale del sindaco Benedetto Cardillo.

Un progetto che si inserisce nell'ambito del bando per la valorizzazione dei luoghi della cultura del Lazio. Proprio quello sul castello medievale di Ausonia e il suo museo della Pietra - lo ricordiamo - è risultato vincitore del finanziamento di 300.000 euro, posizionandosi al settimo posto tra i sedici progetti finanziati in tutta la Regione Lazio.

«Un risultato prezioso per il nostro territorio, per il turismo, per la cultura e per il ritorno di immagine che questa amministrazione sta portando avanti da anni per il castello ed il suo museo» ha affermato Cardillo.

Il museo della pietra di Ausonia è aperto al pubblico nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle dieci a mezzogiorno e dalle quindici alle diciassette, ma è possibile, su prenotazione, concordare visite guidate anche in giorni diversi.