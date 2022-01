Controlli serrati su tutto il territorio di competenza da parte dei carabinieri della Compagnia di Sora, soprattutto per contrastare i furti e lo spaccio di droga.

Nel fine settimana, oltre a controllare 59 veicoli e a identificare 116 persone, molte delle quali controllate su segnalazione telefonica fatta alla centrale operativa da parte di cittadini, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 51 anni residente nel comprensorio sorano: fermato per un controllo mentre era alla guida della sua un'auto, aveva un tasso alcolico superiore di oltre quattro volte il limite consentito. Gli è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto.

A Isola del Liri militari della locale stazione hanno denunciato per guida senza patente, mai conseguita, un ventisettenne residente nel Cassinate. A carico del giovane, controllato a bordo di auto a Isola del Liri e che non ha saputo dare una spiegazione plausibile della sua presenza in zona, è scattata la richiesta di foglio di via obbligatorio con il divieto di tornare in città per tre anni. Sempre a Isola del Liri, i militari dell'Arma hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un trentottenne del posto. L'uomo guidava con un tasso alcolico di oltre il doppio rispetto al limite previsto dalla legge. La patente gli è stata ritirata, mentre l'auto è stata restituita al proprietario.