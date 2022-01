Scontro tra ciclisti al centro di Scauri, frazione marinara del Comune di Minturno. Il singolare incidente, avvenuto lungo la via Appia, si è verificato l'altro giorno ed ha visto protagonisti una signora e un uomo del luogo.

Non è chiara la dinamica della collisione tra i due "ciclisti", che comunque hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118. In particolare l'uomo è rimasto sanguinante a terra, poi soccorso dal personale medico, che, tra l'altro, era stato impegnato nella zona più alta di Scauri, per un altro sinistro tra uno scooter e una Lancia, che ha provocato il ferimento di una diciottenne del luogo.

Proprio a causa dei due incidenti il traffico sull'arteria che attraversa tutta la frazione di Scauri ne ha risentito non poco, con rallentamenti e anche transito a senso unico alternato, per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati. La situazione è ritornata alla normalità dopo qualche ora.