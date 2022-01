Malviventi entrano in un negozio di abbigliamento in pieno centro a Sora, forzano la porta d'ingresso ma vanno via a mani vuote perché in cassa non trovano denaro contante.

Ieri mattina il titolare del negozio di abbigliamento femminile alle spalle di piazza Santa Restituta è stato avvisato telefonicamente dal vicino bar della spiacevole visita. Sul posto sono giunti i carabinieri. Fortunatamente i ladri non hanno portato via nulla, facendo tuttavia danni.

Purtroppo a Sora manca un sistema di videosorveglianza come nella vicina Isola del Liri. Occhi elettronici che sarebbero stati utili per individuare i malviventi e risalire alle loro generalità attraverso gli spostamenti ripresi della telecamere. Non è la prima volta che i ladri fanno visita alle attività commerciali del centro di Sora.