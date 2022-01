Autostrada Roma-Napoli, un tir finisce sul new jersey e resta in bilico sulla barriera. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, verso le 3.30, all'altezza del km 605 nei pressi dello stabilimento della Saxa Gres, nel tratto tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli.

Il grosso automezzo, per cause al vaglio della Polstrada, dev'essere sfuggito al controllo dell'autista.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 5° tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Il traffico, comprensibilmente rallentato, è rimasto bloccato fino alle 8.30 di ieri. L'impatto dell'automezzo contro la barriera ha letteralmente spezzato in due uno dei jersey, un fenomeno affatto ricorrente per la robustezza delle barriere.