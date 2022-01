Minacciato e riempito di insulti. Vittorio Brumotti, il biker di Striscia la notizia deve fare ancora una volta i conti con la prepotenza e la strafottenza di un gruppo di spacciatori (o presunti tali) che finiscono sotto l'occhio vigile delle telecamere del tg satirico di Canale 5.

Teatro dell'episodio (venerdì pomeriggio) il Casermone, dove l'inviato di Striscia avrebbe dovuto documentare lo spaccio di droga e filmare l'andirivieni di ragazzi.

Brumotti era al Casermone dopo che alcuni abitanti della zona avevano mandato lettere e telefonato a Striscia per denunciare il degrado di un quartiere abitato per lo più da famiglie perbene.

La presenza dell'inviato di Striscia con la troupe non è passata inosservata tanto che nel giro di poco tempo, Brumotti sarebbe stato invitato ad alzare i tacchi.

Prima con le buone, poi (sembra) con ingiurie e frasi alquanto minacciose. L'inviato di Striscia ha declinato l'invito e da qui è partita una discussione animata sedata dall'arrivo dei carabinieri. Stando ad alcune testimonianze, Brumotti sarebbe stato preso anche a schiaffi ma la circostanza è stata smentita. Non resta che aspettare la messa in onda del servizio da parte di Striscia la notizia per capire nel dettaglio ciò che veramente è accaduto venerdì.