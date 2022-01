Un'automobile e una motocicletta si sono scontrati intorno dopo le sedici in via Taverna Cinquanta, nella zona industriale tra Ausonia e Coreno Ausonio. Nell'impatto sono rimasti coinvolti un imprenditore del distretto del marmo, che era alla guida di una Jeep, e un centauro, che è stato trasferito all'ospedale "Dono Svizzero" di Formia a bordo dell'ambulanza disposta dai sanitari del 118, giunti sul posto per portare il primo soccorso. Per verificare la dinamica dell'incidente stradale sono immediatamente accorsi anche i Carabinieri della stazione di Ausonia coordinati dalla Compagnia di Pontecorvo.